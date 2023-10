Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Hastehausen/Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Mit einem Stein haben Unbekannte am Dienstag (17.10.) das Fenster eines Wohnhauses in der Bauerschaft Hastehausen eingeschlagen. Durch das eingeschlagene Fenster gelangten sie in Innere des Gebäudes und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die Tatzeit liegt zwischen 12.00 und 19.00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell