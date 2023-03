Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW in Neubrandenburg

PHR Neubrandenburg (ots)

Am 30.03.2023 befuhr eine 62jährige Neubrandenburgerin mit ihrem Peugeot 307 den Trockenen Weg in Richtung Demminer Straße. Unmittelbar vor der Kreuzung zur Datzebergstraße sei nach ihren eigenen Angaben der Motor ihres fast 20 Jahre alten Fahrzeuges (Bj 2004) plötzlich ausgegangen. Sie rollte noch auf den angrenzenden Sandparkplatz, als auch schon die ersten Flammen aus dem Motorraum schlugen. Umgehend wählte die Pkw-Führerin den Notruf.Bei Eintreffen eines Funkstreifenwagens war die Berufsfeuerwehr bereits am Einsatzort eingetroffen und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen war die Ursache ein technischer Defekt. Der Motor-und Fahrgastraum brannten durch das Feuer völlig aus. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3500 Euro. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell