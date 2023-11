Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Zwei Verkehrsunfälle durch umgestürzte Bäume

Kreis Wesel (ots)

Die Polizei zieht eine erste Bilanz zum stürmischen Wetter:

Am heutigen Vormittag stürzten zwei Bäume auf Pkw, zum einen auf dem Grenzweg in Hamminkeln Meerhoog und zum anderen auf dem Melkweg in Rheinberg.

Die eingesetzte Feuerwehr beseitigte die Bäume. Bei dem Verkehrsunfall in Rheinberg erlitt der Fahrzeugführer leichte Verletzungen.

Bis zum Mittag kam es im gesamten Kreisgebiet zu zahlreichen weiteren witterungsbedingten Einsätzen. Hierbei handelte es sich insbesondere um Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume, umgestürzte Bauzäune und herabgefallene Äste.

Weitere Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell