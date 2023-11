Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Einfamilienhaus in Valluhn

Valluhn (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Valluhn haben unbekannte Täter am Samstag verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Dazu verschafften sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit von 14:45 Uhr bis 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum betreffenden Wohnhaus in der Dorfstraße und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. In der Folge sollen nach einer ersten Übersicht unter anderem ein Laptop, eine Spielekonsole, eine Angel mit Zubehör sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet worden sein. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Wert der gestohlenen Gegenstände auf über 3000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847-6060) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

