Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl Alfeld/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - Im Zeitraum zwischen dem 18.11.2023 17:00 Uhr und dem 19.11.2023 13:00 Uhr ist es am Bahnhof in Alfeld zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Unbekannte Täter haben ein Mountainbike der Marke BULLS entwendet, indem sie das angebrachte Kettenschloss durchtrennten. Es handelt sich dabei um das Modell Pulsar Eco in Blau, mit gelben Applikationen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150EUR. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzten. Tel.: 05181/80730

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell