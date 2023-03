LPI-EF: Fahrt unter Drogen entlarvt Dieb

Landkreis Sömmerda (ots) - Wie am Freitag bekannt wurde, haben Diebe in einen Lagerraum in Kölleda zugeschlagen. Sie waren in den letzten drei Wochen in das Objekt in der Bahnhofstraße über ein Fenster eingestiegen. Sachschaden entstand dabei nicht. Die unbekannten Täter stahlen einen Hochdruckreiniger und einen Kompressor im Wert von fast 600 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

