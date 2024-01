Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau-Bonfeld: Pkw überschlagen - Ein Verletzter

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Bonfeld. Gegen 15.20 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße 2120 unterwegs, als er bei Bonfeld vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Peugeot. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Abstatt: mit über zwei Promille auf Auto aufgefahren

Fast 2,2 Promille zeigte ein Atemalkoholtest eines Citroen-Fahrers am Dienstagabend in Abstatt an. Gegen 18.30 Uhr war der 37-Jährige mit seinem Fahrzeug bei stockendem Verkehr in der Rathausstraße auf den vor ihm fahrenden Hyundai eines 42-Jährigen aufgefahren. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf circa 4.500 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung fest, weshalb der Test durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von über 2,2 Promille ergab, musste der 42-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ilsfeld/Pleidelsheim/Auenstein: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Nach einer Irrfahrt einer 74-Jährigen am Dienstagabend sucht die Polizei Geschädigte und Zeugen. Die Frau fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem orangefarbenen Smart in Abstatt los und wollte sich auf den Weg nachStuttgart machen. An der Kreuzung der Landesstraße 1100 fuhr sie fälschlicher Weise in Richtung Beilstein und nicht auf die Autobahn in Richtung Stuttgart. Eine hinter der Dame fahrende Zeugin verständigte dann die Polizei, da die 74-Jährige ohne Licht und mit einer auffälligen Fahrweise unterwegs war. So soll sie mit deutlich geringere Geschwindigkeit als erlaubt und in Schlangenlinien gefahren sein. Hierbei soll es im Verlauf der Fahrt mindestens zwei Mal fast zu einem Unfall gekommen sein. Dies konnte nur durch Ausweichmanöver anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden. Im weiteren Verlauf konnte die Smart-Fahrerin in Auenstein einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde ein frischer Unfallschaden an der Front des Smarts festgestellt. Laut den Angaben der 74-Jährigen sei sie vor kurzem auf ein Fahrzeug aufgefahren, die Schadensregulierung habe sie jedoch ohne Hinzuziehung der Polizei mit dem Unfallbeteilgten geklärt. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb sie die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musst. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei in Weinsberg sucht nun Geschädigte und Zeugen der Geschehnisse. Wer wurde durch die Fahrweise der 74-Jährigen gefährdet oder geschädigt? Insbesondere der Verkehrsteilnehmer auf dessen Fahrzeug die Frau aufgefahren sein soll wird gesucht. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

