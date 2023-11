Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht Mehrere Unbekannte schlugen am Dienstagabend die Scheibe eines Lebensmittelgeschäfts in Öhringen ein. Gegen 20.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Gebäude in der Poststraße und zerstörten das Schaufenster. Anschließend griffen sie in die Auslage und stahlen mehrere E-Zigaretten. Nach dem Diebstahl flüchteten sie in den Innenstadtbereich. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Neuenstein-Emmertshof: Wer brachte Biebersperre am Hirschbach an? - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person brachte im Laufe des vergangenen Monats in Neuenstein-Emmertshof eine Biebersperre in einem Bach an. Zwischen dem 4. und dem 31. Oktober montierte der Täter oder die Täterin ein am Boden verankertes Eisengeflecht im Bachlauf des Hirschbachs. Dieses sollte vermutlich den Bau eines Biberdamms verhindern. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeirevier Tauberbischofsheim.

