POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Die Polizei in Buchen sucht Zeugen, nachdem Jugendliche am Dienstagabend das Schaufenster eines Modegeschäfts in Buchen eingeworfen haben. Gegen 18.30 Uhr entwendeten die Unbekannten zunächst zwei Kürbisse vor einer Haustüre in der Vorstadtstraße und warfen diese im Anschluss gegen das Fenster des Ladens, welcher sich nur wenige Meter entfernt befindet. Außerdem wurden Eier gegen die Hausfassade geworfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

