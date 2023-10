Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Asia-Shop - Zeugen gesucht

Nachdem am vergangenen Samstag zwei unbekannte Personen in einen Asia-Shop in Heilbronn einbrachen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 3 Uhr verschafften sich die Unbekannten durch das gewaltsame Öffnen einen Fensters Zutritt zu dem Geschäft in der Wilhelmstraße. Anschließend entwendeten sie eine Spendenkasse und mehrere Packungen Nudeln. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Männlich - Circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - Schlank - Trug eine helle Jacke mit Kapuze; an der Kapuze eventuell Fellstreifen und an der Rückseite Leuchtstreifen. Am Rückenteil ebenfalls Leuchtstreifen; Zwei dunkle Aufnäher am linken Ärmel; - Trug eine helle Hose und dunkle Schuhe mit heller Sohle Täter 2: - Vermutlich männlich - Circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - Schlanke Statur - Trug eine helle Jacke mit Kapuze, eventuell gefleckt; Dunkler Aufnäher auf dem linken Ärmel - Trug eine dunkle Hose und schwarze Schuhe mit Reflektionsstreifen an der Schuhspitze

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 46-Jähriger am Samstagabend in Heilbronn von mehreren Jugendlichen angegangen und verletzt wurde. Gegen 19.20 Uhr saß der Mann im Stadtbus der Linie 10 und machte gegenüber einer unbekannten Frau durch Blicke deutlich, dass er sich durch ihr lautes Telefonat gestört fühlte. Daraufhin begab sich die Frau zu einer Gruppe Jugendlicher, bestehend aus drei männlichen und einer weiblichen Person, im hinteren Teil des Busses. Einer dieser Jugendlichen soll dann zu dem Mann gekommen sein und ihn zunächst beschimpft haben. Kurze Zeit später stieg der 46-Jährige an der Haltestelle "Allee Post" aus. Die Jugendgruppe folgte und umringte ihn. Anschließend wurde der Mann von einem Jugendlichen zu Boden geschubst und ein anderer trat ihm gegen seinen Knöchel. Hierbei zog sich der 46-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Täter begaben sich zunächst zurück in den Bus, welcher noch an der Haltestelle stand. Das Mädchen kam nochmals kurz zurück zu dem Verletzten, nahm dessen Rucksack und warf diesen in den hinteren Teil des Buses. Während dieser Handlung beschimpfte und beleidigte sie den 46-Jährigen. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Täter 1: - Männlich - Circa 16 bis 17 Jahre alt - Circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß - Lockige, braune, mittellange Haare - Stämmige Statur - Trug ein rotes Flanellhemd, kariert, und eine helle Hose Täter 2: - Männlich - Circa 16 bis 17 Jahre alt - Blonde, kurze Haare - Kleiner als Täter 1 Täter 3: - Weiblich - Circa 16 bis 17 Jahre alt - Circa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß - Normale Statur - Auffällig lange, schwarze Haare - Trug eine helle Jeans Täter 4: - Männlich - Circa 16 bis 17 Jahre alt - Hielt sich eher im Hintergrund

Wer kann Angaben zu den Geschehnissen am Samstagabend oder den Jugendlichen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Zaberfeld-Leonbronn: Einbruch in Busunternehmen - Zeugen gesucht

Am frühen Dienstagmorgen verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zur Werkstatt und Lagerhalle eines Busunternehmens in Zaberfeld-Leonbronn. Zwischen 0.30 Uhr und 5.20 Uhr hebelte der Täter oder die Täterin eine Garagentüre des Gebäudes in der Hohe Egarten Straße auf und gelangte so ins Innere. Hier wurden im Anschluss die Spinte der Mitarbeiter durchsucht und ein Tresor gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde allerdings nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 4.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Leingarten-Schluchtern: Werkzeuge und Geräte aus Baucontainer gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Leingarten-Schluchtern Werkzeuge und Baugeräte aus einem Container. Zwischen 17 Uhr am Donnerstagabend und Freitagmorgen, 6.45 Uhr, durchtrennten der oder die Täter das Vorhängeschloss des Baucontainers in der Eppinger Straße und stahlen unter anderem eine Rüttelplatte, eine Motorsäge und diverses Markenwerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Bereits vergangenen Dienstag, den 24. Oktober 2023, verletzte ein Unbekannter zwei Jugendliche in Heilbronn schwer. Gegen 14 Uhr gerieten vier Jugendliche in einem Dönerladen in der Allee in einen verbalen Streit mit einem Mann. Als sie die Lokalität verließe, wurden sie durch den Unbekannten in Richtung der Kaiserstraße verfolgt. Auf Höhe eines Lotto-Geschäfts schlug der Mann dann unvermittelt auf zwei der jungen Leute ein. Hierbei erlitten beide schwere Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Busbahnhof am Wollhaus. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Drei Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

Ein 24-jähriger Mann in psychischem Ausnahmezustand leistete am Montagabend erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte des Polizeireviers Heilbronn und verletzte hierbei drei Polizisten. Gegen 20.30 Uhr sollte der junge Mann in der Erhardgasse in Schutzgewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er bereits erheblichen Widerstand. Dies setzte sich auf dem Weg ins Krankenhaus fort. Dort sollten die selbst beigebrachten Verletzungen des 24-Jährigen behandelt werden. Im Rettungswagen schlug und trat der Mann um sich und beleidigte die anwesenden Beamtinnen und Beamte. Auch nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war, mussten die Polizistinnen und Polizisten den Ärzten tatkräftig zur Seite stehen, um eine Behandlung des Mannes zu ermöglichen. Hier schlug er einen Beamten ins Gesicht und verletzte ihn hierbei leicht. Nachdem der 24-Jährige ärztlich versorgt worden war, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

