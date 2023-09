Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Knapp 7 Monate JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle gegen Gesuchten

Dortmund (ots)

Heute Morgen (19. September) überprüften Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Zwei Staatsanwaltschaften ließen bereits nach ihm fanden.

Gegen 07 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen 53-Jährigen. Dieser wies sich mit seiner bulgarischen Identitätskarte aus. Die Beamten recherchierten, dass der Mann bereits von den Staatsanwaltschaften Würzburg und Mannheim jeweils per Haftbefehl gesucht wird. Das Amtsgericht Würzburg verurteilte den bulgarischen Staatsbürger im März 2023 rechtskräftig wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 10 Euro. Im Juli 2023 erließ das Amtsgericht Mannheim einen weiteren Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 1.200 Euro gegen den Mann.

Des Weiteren fahndeten die Staatsanwaltschaften Mainz, Frankfurt an Main und Hagen, sowie das Amtsgericht Offenburg aufgrund weiterer Strafverfahren (Erschleichen von Leistungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) nach dem Verurteilten zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes.

In der Bundespolizeiwache wurde die Identität des Mannes zweifelsfrei mit einem Fingerabdruckscan bestätigt. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem zwei Einhandmesser auf und stellten diese sicher. Da der Gesuchte die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.100 Euro nicht aufbringen konnte, nahmen die Polizisten ihn fest und brachten ihn anschließend für 210 Tage in eine Justizvollzugseinrichtung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell