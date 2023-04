Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230403 - 0391 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Räuber hat es auf Goldkette abgesehen - Festnahme

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (02. April 2023) war die Kette eines Kioskmitarbeiters das Objekt des Begehrens eines 39-Jährigen. Er raubte die Kette und machte sich aus dem Staub. Polizisten nahmen ihn aber bereits kurz nach der Tat fest.

Der 39-Jährige betrat gegen 09:20 Uhr den Verkaufsraum eines Kiosks in der Düsseldorfer Straße. Da er nichts kaufen wollte und sich verdächtig verhielt, forderte ihn der 23-jährige Mitarbeiter des Kiosks auf, den Laden zu verlassen. Da der 39-Jährige den Laden nicht verlassen wollte, schob ihn der Mitarbeiter in Richtung Ausgang. Hierbei griff er dem Mitarbeiter in Richtung Hals und entriss ihm seine Kette. Anschließend entfernte sich der Täter vom Tatort in Richtung Mainzer Landstraße. Der Mitarbeiter wurde durch das Abreißen der Kette leicht am Hals verletzt.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe, nahm eine unweit eingesetzte Funkstreife den Täter aufgrund der übereinstimmenden Beschreibung in der Niddastraße fest. Die Kette blieb jedoch verschollen. Es handelte sich hierbei um ein goldfarbenes Modeschmuckstück von geringem Wert. Die Hoffnungen des Täters dürften sich daher nicht erfüllt sehen. Da er zudem noch stark alkoholisiert war, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell