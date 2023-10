POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Künzelsau: Opel beschädigt und abgehauen - Wer hat etwas gesehen? Vermutlich der Lenker eines bislang unbekannten hellen Fahrzeugs, beschädigte am Samstag beim Ausparken einen Opel Corsa in Künzelsau. Der Opel stand in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.32 auf einem Parkplatz bei den Wertwiesen ...

mehr