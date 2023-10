Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Fußgängerin angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen trug eine 16-jährige Fußgängerin am Sonntagmorgen bei einem Unfall in Walldürn davon. Gegen 7.50 Uhr lief die junge Frau auf der Burgstraße in Richtung einer Bäckerei. Auf Höhe des Rathauses fuhr zeitgleich ein Pkw aus den dortigen Parkplätzen in einem engen Bogen nach links in die Burgstraße ein. Hierbei übersah die Fahrerin des Autos vermutlich die Fußgängerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 16-Jährige prallte auf die Motorhaube des Fahrzeugs und fiel dann zu Boden. Die unbekannte Fahrerin soll kurz das Fenster geöffnet und gefragt haben, ob alles in Ordnung sei. Hierauf antwortete die 16-Jährige zunächst nicht, weshalb die Frau das Fenster schloss und davonfuhr ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der unbekannten Autofahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen-Bödigheim: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen?

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Bödigheim am Samstagabend sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 19.55 Uhr und 21.55 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person durch das Aufhebeln eines Fensters unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude in der Gänsäckerstraße und entwendete gewaltsam einen Safe. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Rosenberg: Einbruch in Praxisräume - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt zu Praxisräumlichkeiten in Rosenberg. Zwischen Freitagabend, 19.45 Uhr, und dem nächsten Morgen, 10.30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters auf der Rückseite des Gebäudes in der Hauptstraße ins Innere der Praxis. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Neckargerach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Deko-und Geschenkeladen

Eine unbekannte Person verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Deko- und Geschenkeladen in Neckargerach. Der Täter gelangte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über ein Fenster ins Innere des Gebäudes in der Bahnhofstraße. Dort versuchte er gewaltsam eine weitere Türe zu öffnen. Nachdem dies misslang flüchtete der Unbekannte ohne Diebesgut. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Walldürn-Hornbach: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Die Kriminalpolizei Mosbach sucht Zeugen, nachdem am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Walldürn-Hornbach eingebrochen wurden. Zwischen 18.15 Uhr und 22.15 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person über die Terrassentüre Zutritt zu dem Gebäude im Brunnenweg. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und zwei Tresore gewaltsam geöffnet. Aus diesen entwendete der Täter einen Revolver und Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Anschließend flüchtete die Person über die Kellertüre in unbekannte Richtung. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Kriminalkommissariat Mosbach.

Haßmersheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit zwei Schwerverletzten

Die Polizei Mosbach sucht Zeugen, nachdem zwei Personen am Sonntagabend bei einem Unfall in Haßmersheim schwer verletzt wurden. Gegen 18.10 befuhren ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger vermutlich zusammen auf einer Kawasaki die Neckarstraße, als sie aus bisher unbekannter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn abkamen. Dem Fahrer gelang es zunächst die Maschine zurück auf die Fahrbahn zu lenken, einen Sturz konnte er trotzdem nicht vermeiden. Das Motorrad schliderte noch einige Meter und kam dann, nicht mehr fahrbereit, zum Liegen. Beim Eintreffen der Polizei wurden beide Männer bereits notfallmedizinisch behandelt, weshalb sie keine Angaben zum Unfallhergang machen konnten. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zum Ablauf des Geschehens machen können. Es werden auch Personen gesucht, die Angaben zum Fahrverhalten vor dem Unfall und zum Fahrer machen könnnen. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

