POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2023

Heilbronn (ots)

Langenbrettach: 18-jähriger Drogendealer festgenommen

Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn nahmen am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, in Langenbrettach einen 18-Jährigen fest. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, mindestens seit April 2023 im Stadt- und Landkreis Heilbronn einen schwunghaften und gewinnbringenden Handel mit Kokain, Amphetamin, Haschisch und Marihuana in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen kamen die Polizisten dem Tatverdächtigen auf die Spur.

Noch am Tag der Festnahme wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 18-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

