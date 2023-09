POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Diebstahl aus Kirchengemeinde.

Lippe (ots) - Im Stukenbrocker Weg versuchten bislang Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (28.09.2023) gegen 2 Uhr in ein Haus einzubrechen. Eine Anwohnerin hörte nachts verdächtige Geräusche. Zusätzlich schlugen die Hunde im Haus an. Am Morgen konnten entsprechende Spuren an der Terrassentür entdeckt werden. Ins Haus gelang niemand. Hinweise zum ...

mehr