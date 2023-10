Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Diesel abgepumpt - Zeugen gesucht Unbekannte pumpten am vergangenen Wochenende in Külsheim unbemerkt Diesel aus einem Tank eines Lkws. Zwischen 11.30 Uhr am Samstag und Sonntagabend gegen 17.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem auf dem Parkplatz eines Vereins in der Jahnstraße abgestellten MAN Laster. Zuerst brachen sie den Tankdeckel auf und pumpten anschließend mit der Hilfe eines Schlauchs circa 150 Liter Diesel aus dem Tank des Lkws. Insgesamt entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Polizeiposten Külsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 09345 241 bei der Polizei zu melden.

Wertheim: Geschwindigkeitskontrollen

Am Sonntagmittag waren vier Verkehrsteilnehmende mit ihren Fahrzeugen zu schnell auf der Kreisstraße 2824 bei Wertheim unterwegs. Gegen 11.30 Uhr begannen Polizeibeamte die gefahrene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Kembacher Weg / Höhefelder Straße zu überprüfen. Innerhalb einer Stunde stellten sie vier Geschwindigkeitsverstöße bei insgesamt 20 gemessenen Fahrzeugen fest. Die vier Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. In einem Fall wird ein Fahrverbot auf die Person zukommen, da sie bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit 96 Stundenkilometern unterwegs war.

