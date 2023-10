Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht vom Hohenlohekreis vom Samstag, 28.10.2023

Hohenlohekreis (ots)

Forchtenberg: Vorfahrt missachtet - 1 Schwerverletzte Am Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit 1 schwer verletzten Person. Die 71-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr die L1050 aus Richtung Zweiflingen kommend. An der Einmündung zur L1045 missachtete sie die Vorfahrt des auf der vor-fahrtsberechtigten Straße fahrenden Audi eines 63-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker schwer verletzt. Zur medizinischen Versorgung der Hyundai-Fahrerin war ein Rettungshubschrauber eingesetzt, welche die Verletzte mit Verdacht auf lebensbedrohliche Verletzungen in eine Klinik flog. An der Unfallstelle war die Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen, 15 Mann und der Rettungsdienst mit 1 Notarzt und 2 Rettungsfahrzeugen im Einsatz. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell