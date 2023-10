POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2023

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Mann nach Streit schwer verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, gerieten in der Oberen Neckarstraße zwei 27 und 37 Jahre alte Männer aus noch unbekannten Gründen in Streit. Dieser eskalierte dann derart, dass der 37-Jährige mit einem abgebrochenen Flaschenhals auf den 27-jährigen einstach. Der Jüngere erlitt dadurch Verletzungen im Bereich seines Oberkörpers. Zum Glück waren sie nicht lebensbedrohlich. Der Verletzte musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Da der 37-Jährige vom Tatort flüchtete, wurde mit fünf Streifenbesatzungen nach dem Mann gefahndet. Im Rahmen dieser Fahndung konnte er zwar nicht ausfindig gemacht werden, aber sein Name und sein Wohnort wurden bekannt. Weitere Ermittlungen folgen.

Lauffen: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend, in der Zeit von 19.50 Uhr bis 20.10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Karlstraße in Lauffen ein. Nachdem eine Türe aufgehebelt worden war, suchten die Einbrecher in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Vermutlich wurden die ungebetenen Personen durch einen Nachbarn gestört, der auf sich aufmerksam machte und einen oder zwei Einbrecher dadurch zum fluchtartigen Verlassen des Hauses veranlasste. Es wurden Wertgegenstände gestohlen. Hierzu sind jedoch weitere Ermittlungen erforderlich. Die Polizei in Lauffen, Tel. 07133 2090, sucht nun Zeugen, die mit Hinweisen zu Klärung des Einbruchs beitragen können.

Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Hochwertiger Pkw gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, von 18.00 Uhr bis gegen 04.00 Uhr, wurde in der Breslauer Straße in Wertheim ein Pkw Toyota RAV 4, Farbe grün, gestohlen. Das eineinhalb Jahre alte Fahrzeug war auf der Straße geparkt. Die Polizei in Wertheim, Tel. 09342 91890, sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können.

Hohenlohekreis

Neuenstein: Zimmerbrand - 3 Personen verletzt und Katze gerettet

Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, bemerkten Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Stifterstraße in Neuenstein eine Rauchentwicklung im Treppenhaus. Zusätzlich war aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss das Piepsen eines Rauchmelders zu vernehmen. Die Hausbewohner verständigten unverzüglich die Feuerwehr sowie den nicht zuhause befindlichen Mieter der betroffenen Wohnung. Dieser traf rasch am Brandort ein und rettete seine in der Wohnung befindliche Katze. Die ebenfalls schnell eintreffende Feuerwehr konnte in der Wohnung einen brennenden Vorhang löschen, so dass kein größerer Schaden eintrat. Nachdem das Haus von der Feuerwehr gelüftet und nach etwaigen Brandnestern überprüft worden war, konnten die Bewohner, außer dem Mieter der Brandwohnung, wieder in das Haus zurückkehren. Drei der Hausbewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung. Zwei der Verletzten mussten im Krankenhaus versorgt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und 10 Personen im Einsatz. Hinsichtlich der Brandursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden fortgesetzt.

Kupferzell: Alles falsch gemacht

Ein 24-Jähriger geriet am frühen Samstagmorgen in Kupferzell mit seiner Freundin in Streit. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten gegenüber der Freundin, wobei diese Verletzungen davontrug. Nachdem er sich ein Messer besorgt hatte, verließ der junge Mann das Wohnhaus und kam kurz danach wieder zurück. Er nahm sich den Zündschlüssel des Autos seiner Freundin und fuhr gegen deren Willen mit dem Auto davon. Die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte den Mann wenig später auf der B 19 bei Gaisbach anhalten. Dabei fiel der Polizeistreife auf, dass der 24-Jährige ganz offensichtlich alkoholisiert war. Die erste Überprüfung ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die unausweichliche Folge. Zu guter Letzt wurde noch festgestellt, dass der nun mehrfach auffällige Mann auch nicht in Besitz des erforderlichen Führerscheines ist. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 22.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Brunnenweg in Walldürn-Großhornbach ein. Nachdem eine Glastüre eingeschlagen worden war, suchten die Einbrecher in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ein Tresor wurde aufgeflext und daraus unter anderem ein kleinerer vierstelliger Geldbetrag gestohlen. Die Polizei in Buchen, Tel. 06281 9040, sucht nun Zeugen, die mit Hinweisen zu Klärung des Einbruchs beitragen können.

