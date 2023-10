Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei einer Trunkenheitsfahrt in Pfedelbach verlor ein Autofahrer am Donnerstagabend einen Reifen und fuhr weiter. Gegen 22.30 Uhr war der 60-Jährige in seinem VW auf der Hauptstraße unterwegs, als er seinen zuvor bereits beschädigten linken Vorderreifen verlor. Als er von einem anderen Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht wurde, fuhr er weiter. Der VW-Fahrer konnte schließlich an seiner Wohnanschrift von der Polizei kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Pfedelbach: Tiere vergiftet aufgefunden - Zeugen gesucht

In Pfedelbach Heuberg wurden in den vergangenen Wochen mehrere Tiere von Unbekannten vermutlich vergiftet. Seit einiger Zeit kommt es in diesem Bereich vermehrt zu Handlungen, welche sich gegen die dort gehaltenen Tiere richten. So starb ein Esel vermutlich an einem Giftköder. Auch ein Alpaka verendete, nachdem sich Unbefugte Zugang zum Alpakagehege verschafft haben. Weiterhin wurde ein Pferdemistwagen einen Hang hinuntergestoßen und bei einer Pferdekoppel die Gatter geöffnet, sodass die Pferde ausbrechen konnten und schließlich wieder eingefangen werden mussten. Die Polizei bittet im Bereich Heuberg nun um erhöhte Aufmerksamkeit. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Heilbronn bei der Abteilung Gewerbe/ Umwelt unter der Telefonnummer 07131 7479 0 zu melden.

