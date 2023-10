Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Fahrrad stößt mit Fußgänger zusammen

In der Walldürner Adolf-Kolping-Straße wurde am Donnerstagvormittag eine Fußgängerin bei einem Unfall leicht verletzt. Die 53-Jährige war gegen 10.15 Uhr aus einem Gebäude auf den Gehweg getreten, als sie mit einer Fahrradfahrerin, die auf dem Bürgersteig fuhr, zusammenstieß. Das Fahrrad wurde durch den Aufprall gegen einen Audi geschleudert, an dem Schäden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Die 36 Jahre alte Fahrradfahrerin verließ zunächst die Unfallstelle, konnte jedoch von einer Polizeistreife zuhause angetroffen und belehrt werden.

Buchen: Einbruch in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in eine Firma in Buchen-Hettingen sucht die Polizei nach Zeugen. Eine unbekannte Person war am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in das Gebäude in der Amorbacher Straße eingestiegen. Die Person hatte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang verschafft und im Inneren Spinde und Büros durchsucht. Über die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die am Dienstagabend rund um die Amorbacher Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell