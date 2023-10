Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Von Unbekanntem geschlagen

Ludwigshafen (ots)

In der Kaiser-Wilhelm-Straße geriet am Sonntagabend (15.10.2023, gegen 19:30 Uhr) ein 46-Jähriger mit einem ihm Unbekannten in Streit. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte den Mann ins Gesicht und verletzte diesen hierbei leicht. Der 46-Jährige flüchtete in Richtung Hauptbahnhof und verständigte die Polizei.

Den Unbekannten konnte er wie folgt beschreiben: etwa 1,85m groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare, Vollbart. Er habe eine dunkle Jacke getragen.

Wenn Sie etwas beobachtet habe, melde Sie sich bitte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

