Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahren unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 15.10.2023 wurde gegen 2:10 Uhr ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug gemeldet. Im Bereich der B9 konnte das Fahrzeug, welches zuvor in der Industriestraße beinahe mit einem Taxi kollidierte, festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer wirkte deutlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,46 Promille. Der Fahrer wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell