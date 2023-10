Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 10-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtiger ermittelt

Landau i. d. Pfalz (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.10.2023), gegen 16:00 Uhr, befand sich eine 10-Jährige zusammen mit einer Freundin nach der Schule auf dem Heimweg. In der Weisenburger Straße kam ihr ein Mann entgegen, der sie unvermittelt unsittlich im Bereich des Oberkörpers berührte. Die 10-Jährige und ihre Freundin entfernten sich sofort von der Örtlichkeit. Zuhause vertraute sie sich ihrer Mutter an, welche den Vorfall der Polizei meldete. Die 10-Jährige konnte den Täter gut beschrieben

Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann, ein 50-jähriger Landauer, am Donnerstagnachmittag (12.10.2023) in der Weisenburger Straße angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Außerdem erhielt er einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell