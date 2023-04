Polizei Hamburg

POL-HH: 230428-2. Verkehrshinweise und Erreichbarkeit der Polizeipressestelle anlässlich des Polizeieinsatzes zum 1. Mai

Hamburg (ots)

Zunächst wird an die Vollsperrung der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Volkspark und Heimfeld von heute 22:00 Uhr bis kommenden Montagmorgen 05:00 Uhr und damit einhergehende Verkehrsbeeinträchtigungen erinnert. Details finden Sie hier.

Anlässlich des Tags der Arbeit sind zahlreiche Versammlungen und Aufzüge angemeldet worden. Durch einige davon ist mit temporären Verkehrssperrungen im Hamburger Stadtgebiet zu rechnen. Diese finden Sie unter: https://www.hamburg.de/verkehr-aktuell/polizeimeldungen/

Die Polizei empfiehlt, mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen in die Reiseplanung einzubeziehen.

Einsatzbezogene Presseanfragen werden am Montag ab 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 040 4286-66032 beantwortet.

Polizeisprecherin Sandra Levgrün wird im Rahmen des Einsatzes für O-Töne zur Verfügung stehen. Der Kontakt wird über die oben angegebene Rufnummer vermittelt.

Für journalistische Anfragen zur Alltagslage ist die Pressestelle am kommenden Sonntag nicht besetzt, stattdessen ebenfalls am Montag in der Zeit zwischen 12:00 bis 15:00 Uhr. Außerhalb der Geschäftszeiten werden Medienauskünfte durch das Lagezentrum der Polizei gewährleistet.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell