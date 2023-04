Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Zweifamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagmorgen (14.04.2023) in ein Zweifamilienhaus in Oelde eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen 02.00 Uhr und 07.30 Uhr Zutritt zu dem baufälligen Haus an der Letter Straße. Hier hielten sie sich in unterschiedlichen Räumen auf und flüchteten anschließend.

Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen in der Umgebung geben oder hat den oder die Täter beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

