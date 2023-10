Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis vom Samstag, 28.10.2023

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Hoher Sachschaden nach Brand an der Geschwister-Scholl-Schule Am Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr, wurde auf dem Schulgelände der Geschwister-Scholl-Schule ein brennender Papiercontainer gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf Teile des Schulgebäudes übergegriffen. Teile der Außenfassade und ein Anbau der Geschwister-Scholl-Schule wurden durch den Brand stark beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude, so dass niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500.000 Euro. Am Einsatz beteiligt waren 11 Fahrzeuge der Feuerwehr und 68 Mann, 2 Rettungsfahrzeuge mit 9 Mann und 2 Fahrzeuge des THW mit 10 Mann.

