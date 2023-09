POL-STD: Unbekannte zerstören Kunstwerk im Agathenburger Schlosspark, Unbekannte brechen Lager von Horneburger Getränkemarkt auf

Stade (ots) - Am gestrigen späten Nachmittag wurde die Polizei und der Rettungsdienst zu einer von aufmerksamen Bekannten aufgefundenen leblosen Person in die Moorstraße nach Horneburg alarmiert. Als die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus eintrafen, fanden sie dort eine 47-jährige ...

mehr