POL-STD: 47-jährige Frau in Horneburger Wohnung getötet - 43-jähriger Tatverdächtiger an Ort und Stelle festgenommen

Stade (ots)

Am gestrigen späten Nachmittag wurde die Polizei und der Rettungsdienst zu einer von aufmerksamen Bekannten aufgefundenen leblosen Person in die Moorstraße nach Horneburg alarmiert.

Als die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus eintrafen, fanden sie dort eine 47-jährige Frau vor. Trotz aller Bemühungen durch den Notarzt und die Rettungswagenbesatzung konnte die Frau nicht gerettet werden, sie verstarb noch in der Wohnung.

Die eingesetzten Horneburger Polizeibeamten konnten dann ihren stark alkoholisierten 43-jährigen Ehemann in einem Nebenraum der Wohnung unter dringendem Tatverdacht widerstandlos festnehmen. Er wurde in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert und musste sich hier erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Die genaue Todesursache wird heute im Laufe des Tages durch eine Obduktion in der Rechtsmedizin in Hamburg ermittelt, der Körper der Frau wies mehrere Stichwunden auf.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte die in Trennung lebende Frau, Sachen aus der Wohnung holen wollen und war dann auf ihren "Noch-Ehemann" getroffen.

Offenbar kam es dann zum Streit, in dessen Verlauf er die Frau dann mit mehreren Messerstichen getötet hatte.

Der 43-Jährige wird heute im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt werden.

Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Tötungsdelikte der Polizeiinspektion Stade dauern weiter an.

