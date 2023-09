Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erntehelfer bei Arbeitsunfall im Alten Land ums Leben gekommen, Hyundai Tuscon in Buxtehude entwendet, Zeugen für Körperverletzung am Stader Pferdemarkt gesucht, Kupferdiebe an Stader Friedhofskapelle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. Erntehelfer bei Arbeitsunfall im Alten Land ums Leben gekommen

Am heutigen frühen Morgen gegen kurz vor 08:00 h ist es im Alten Land in Jork-Borstel zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 24-jähriger Erntehelfer aus Polen ums Leben gekommen ist. Der Mann war zu der Zeit mit seinem Traktor und einem Anhänger in einer Plantage unterwegs und hatte beim Rangieren die Kontrolle über den Schlepper verloren. Er kam in den Seitenraum und das Fahrzeug stürzte in einen angrenzenden Graben. Der 24-Jährige wurde unter der Zugmaschine eingeklemmt und musste von den eingesetzten Feuerwehrleuten aus Borstel, Jork und Mittelkirchen befreit werden. Trotz aller Bemühungen des Stader Notarztes und der Rettungswagenbesatzung aus Horneburg konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden ebenfalls alarmierten Wechselladerfahrzeuge mit Kran der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises sowie der DLRG Horneburg/Altes Land brauchten nicht mehr eingesetzt werden. Es gelang schließlich den verunglückten Trecker mit zwei weiteren Traktoren zu bergen. Vier weitere Erntehelfer, die sich in der Nähe des Unfallortes aufgehalten hatten, erlitten einen Schock und wurden von einer Notfallseelsorgerin betreut. Insgesamt waren ca. 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Weißer Hyundai Tuscon in Buxtehude entwendet

In der vergangenen Nacht zwischen 21:00 h und 04:50 h ist in Buxtehude in der Giselbertstraße ein dort vor dem Haus abgestellter Hyundai Tuscon von bisher unbekannten Tätern entwendet worden. Das weiße SUV hat das Kennzeichen STD-CN 210 und stellt einen Wert von ca. 35.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Stader Ermittler suchen Zeugen für gefährliche Körperverletzung am Pferdemarkt

Am Freitag, den 08.09. ist es gegen 13:40 h in der Stader Innenstadt am dortigen Pferdemarkt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, für die die Polizei jetzt Zeugen sucht. Zwei 26- und 37-jährige Stader haben dabei einen 15-jährigen Jugendlichen aus einem Bus der KVG gestoßen und anschließend mehrmals mit den Füßen auf ihn eingetreten. Das Opfer wurde von den beiden Beschuldigten beleidigt und erlitt bei dem Überfall starke Schmerzen.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 auf der Stader Wache zu melden.

4. Kupferdiebe an Stader Friedhofskapelle

Unbekannte Kupferdiebe haben zwischen Montag, 15:45 h und Dienstag, 06:30 h in Stade auf dem Friedhof "Geestberg" an der dortigen Kapelle mehrere Fallrohre und Regenrinnen aus Kupfer und Metall abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell