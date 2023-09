Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Neue Auszubildende starteten beim Zoll

Das Hauptzollamt Dortmund bildet zur Kauffrau/zum Kaufmann für Büromanagement aus

Für die neuen Auszubildenden startete am 01. September 2023 die Ausbildung zur Kauffrau und zum Kaufmann für Büromanagement beim Hauptzollamt Dortmund.

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Die praktische Ausbildung findet in Dortmund und Umgebung statt und wird durch dienstbegleitende Unterweisungen im Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung in Münster ergänzt. Die theoretische Ausbildung findet als begleitender Berufsschulunterricht beim Kuniberg Berufskolleg in Recklinghausen statt.

Der Zoll ist eine moderne Wirtschaftsverwaltung des Bundes, deren Tätigkeitsspektrum von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. Mit dem Zuwachs an Aufgaben hat der Zoll an Bedeutung gewonnen - sein Wirken ist heute wichtiger denn je. Die Verwaltungsaufgaben des Zolls werden zu einem großen Teil als Bürotätigkeiten ausgeführt. Daher ist der Zoll ein kompetenter Arbeitgeber für die Ausbildung und Beschäftigung von Kaufleuten für Büromanagement. Dieser neue, moderne Ausbildungsberuf ist sowohl für den öffentlichen Dienst als auch für die Privatwirtschaft geeignet.

