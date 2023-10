Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: 20.000 Euro Schaden durch Unfallflucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagnachmittag zwei Pkw in Kupferzell beschädigte. Ein Seat Ateca und ein Mitsubishi ASX waren gegen 16.20 Uhr in der Straße "Obere Vorstadt" geparkt, als der Fahrer eines weißen Pritschenwagens die jeweils linke Fahrzeugseite der beiden Autos derart beschädigte, dass Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. Vor Ort konnten mehrere Plastikteile des Verursacherfahrzeugs aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Bitzfeld: Verkehrsinsel und -zeichen beschädigt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein Unbekannter mit seinem Pkw in der Nacht auf Samstag bei Bitzfeld ins Schleudern. Der Verkehrsteilnehmer war zwischen 19 Uhr am Freitag und 8.15 Uhr am Samstag auf der Landesstraße 1036 in Richtung Bitzfeld unterwegs. Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr kam das Fahrzeug ins Schleudern und beschädigte eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen. Anschließend schleuderte der Fahrer mit seinem Pkw in den Grünstreifen und flüchtete. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zur Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen entgegengenommen.

Öhringen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zigaretten und Bargeld entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag aus einem Automaten in Öhringen. Der oder die Täter brachen den Zigarettenautomaten in der Straße "Am Bahndamm" auf und entwendeten den Inhalt in bisher unbekannter Höhe. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Aufbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Krautheim: Mit Kran Oberleitung beschädigt

Am Samstagnachmittag blieb der Fahrer eines Lkws mit seinem verbauten Kran an einer Oberleitung hängen. Der 65-jährige Fahrer lud einen Motorroller mit seinem Kran auf den Lkw. Anschließend befuhr er gegen 15.30 Uhr die Bühlhofstraße in Krautheim vom Altersheim in Richtung Kindergarten. Da er nach dem Verladen vergessen hatte den Kran einzufahren, blieb er an einer Oberleitung hängen, wodurch diese aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Dadurch entstand Sachschaden an einem am Straßenrand geparkten Mercedes Sprinter, an der Dachrinne eines Hauses sowie der Fassade einer Scheune. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell