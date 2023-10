Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Ilsfeld: Ein Schwerverletzter bei Unfall

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 81 am frühen Sonntagmorgen. Gegen 3 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Ilsfeld auf dem linken Fahrstreifen, als er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn hinweg nach rechts von dieser abkam. Hier geriet das Auto in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Anschließend überschlug sich der BMW mehrfach und kam im Anschluss auf der rechten Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw war nach dem Geschehen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

A6/Neckarsulm: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Am späten Samstagabend lieferten sich drei bisher unbekannte Fahrzeugführer auf der Autobahn 6 bei Neckarsulm ein Rennen. Gegen 22 Uhr sollen die drei Personen mit ihren Fahrzeugen zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Neckarsulm und Heilbronn-Untereisesheim zunächst verteilt auf den drei Fahrspuren nebeneinander gefahren sein und den nachfolgenden Verkehr abgebremst haben. Nachdem einer der drei Beteiligten drei Mal die Hupe betätigte, wurden alle drei Pkw beschleunigt. Einige Kilometer später wiederholten die Unbekannten dieses Vorgehen indem sie erneut den nachfolgenden Verkehr ausbremsten und sich ein weiteres Rennen lieferten. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den Beteiligten machen? Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Busfahrer durch Faustschläge verletzt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Busfahrer am Samstagabend in Heilbronn-Böckingen durch Faustschläge verletzt wurde. Gegen 22.10 Uhr sollen mehrere Personen an der Bushaltestelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf den 53-Jährigen eingeschlagen haben. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung oder den unbekannten Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem am Wochenende in Heilbronn in zwei Wohnhäuser eingebrochen wurde. Unbekannte verschafften sich am Sonntagabend unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Heilbronn. Zwischen 18.20 Uhr und 20.10 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontüre ins Innere des Gebäudes in der August-Lämmle-Straße. Hier wurden im Anschluss mehrere Zimmer durchwühlt und versucht einen Tresor zu öffnen. Anschließend flüchteten der oder die Unbekannten mit erbeutetem Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. Angaben zum verursachten Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Bereits am Samstagabend gelangten Unbekannte unberechtigt in ein Einfamilienhaus in der Wildecker Straße. Zwischen 19.10 Uhr und 20.40 Uhr schlugen der oder die Einbrecher ein Fenster des Hauses ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurden anschließend alle Zimmer durchsucht und Schränke und Türen gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter entwendeten diverse Uhren, Schmuck und hochwertige Elektroartikel. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in einem der Fälle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Lauffen am Neckar: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen

Nachdem in der letzten Woche in ein Wohnhaus in Lauffen am Neckar eingebrochen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Donnerstag, 26. Oktober, 18.15 Uhr, und Sonntag, 29. Oktober, 20 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe einer Terrassentüre des Gebäudes in der Ravelstraße ein. Im Inneren wurden anschließend mehrere Zimmer durchsucht und Schmuck entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Güglingen: Mit 1,6 Promille Unfall verursacht und abgehauen

Einen Wert von 1,6 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 60-jährigen Autofahrers am frühen Sonntagmorgen in Güglingen an. Zuvor war der Mann mit seinem Mercedes, gegen 1 Uhr, auf der Kleingartacher Straße in Richtung Güglingen unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Reisenbergstraße kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Gartenzaun und eine Straßenlaterne. Anschließend überquerte er die Otto-Link-Straße, wo er über eine Grüninsel fuhr und der Mercedes mit einem Stein kollidierte. Auf Höhe eines stationären Blitzers hielt der Mann sein Fahrzeug an und nahm den Schaden in Augenschein, bevor er in Richtung der Maulbronner Straße davonfuhr. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw in der Eibensbacher Straße festgestellt werden. Kurz darauf wurde der Halter des Fahrzeugs an seiner Wohnanschrift angetroffen und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser den Wert von 1,6 Promille anzeigte musste der 60-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

