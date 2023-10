Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Lebensmittelmarkt (27.10.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 23:50 Uhr wurde ein Einbruch in den Lebensmittelmarkt LIDL in der Nußbacher Straße in Triberg verübt. Zwei bisher unbekannte Täter hebelten die Eingangsschiebetüre aus den Schienen und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort machten sie sich an der Kasse zu schaffen. Durch zwei Zeugen wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten daraufhin offensichtlich ohne Beute zu Fuß über die steile Böschung an der Gebäuderückseite. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier St.-Georgen unter Tel. 07724 9495-00 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell