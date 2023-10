Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Wohnhaus (28.10.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 01:50 Uhr wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hohnenweg in Triberg im Schwarzwald verübt. Die unbekannte Täterschaft schlug ein Kellerfenster ein und gelangte so ins Wohnhaus. Im Erdgeschoss wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Im Obergeschoss traf die Täterschaft auf die zwei Hausbewohner, welche durch Geräusche erwachten. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht und entfernten sich zu Fuß durch den Keller in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden mehrere Streifen sowie auch ein Hubschrauber eingesetzt. Über die Höhe des Diebstahlschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier St.-Georgen unter Tel. 07724 9495-00 erbeten.

