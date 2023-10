Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht (28.10.20239

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Pkw-Lenker auf der K5701 von Donaueschingen in Richtung Aasen. An der Baustelle zwischen dem Öschberghof und Aasen kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dort aufgestellten Warnbaken. Hierbei wurden die Warnbaken und der Pkw erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden. Demnach handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug vermutlich um einen blauen Mercedes V-Klasse, welcher Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront aufweisen müsste. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 83783-0.

