POL-KN: (Dornhan/Landkreis Rottweil) Mann fährt auf parkendes Auto (27.10.2023)

Dornhan (ots)

Am Freitag gegen 7.30 Uhr hat ein Mann ein auf der Hauptstraße in Dornhan parkendes Auto übersehen und an beiden Fahrzeugen Totalschaden verursacht. Der 63-Jährige, der durch den Unfall in seinem Mercedes-Sprinter selbst leicht verletzt wurde, schob den parkenden Ford Fiesta in einen angrenzenden Grundstückspfosten, weswegen letztlich drei Beteiligte einen Gesamtschaden von circa 11.000 Euro zu erwarten haben.

