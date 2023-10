Polizeipräsidium Konstanz

St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Polizei sucht Zeugen (25.10.2023)

St. Georgen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der Mühlstraße. Ein Fahrer eines weißen Coupes fuhr in Richtung Bahnhofstraße, Als ihm an einer Engstelle der Straße ein anderes Auto entgegenkam, setzte er zurück und stieß dabei gegen einen geparkten Suzuki Ignis. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ohne anzuhalten oder sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher die Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 07724 / 94950-0.

