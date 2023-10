Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Randalierer beschäftigt Polizei (26.10.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Ein 47-Jähriger hat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr die Polizei in Bad Dürrheim beschäftigt. Der deutlich alkoholisierte Mann fiel zunächst wegen einer Ruhestörung in der Hofstraße auf. Alarmierte Polizisten konnten den Mann beruhigen und als er eine Stunde später erneut durch Ruhestörungen auffiel, nach Haus geleiten. Nachdem der Mann kurze Zeit später trotzdem wieder unterwegs war, jetzt aber auch noch aggressiv auftrat und die herbeigerufenen Polizisten beleidigte, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Gegen den 47-Jährigen wird jetzt wegen Beleidigung ermittelt.

