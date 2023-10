Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Messerangriff in Flüchtlingsunterkunft- Angreifer in Untersuchungshaft (27.10.2023)

Konstanz (ots)

Nachdem ein junger Erwachsener am frühen Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht einen 22-jährigen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in der Konstanzer Claude-Dornier-Straße mit einem Messer verletzt hat, ist der mutmaßliche Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die jungen Männer in Streit, in dessen Verlauf der junge Mann den 22-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzte. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Auch ein 29-jähriger und ein 20 Jahre alter Mitbewohner erlitten bei dem Versuch zu schlichten leichte Schnittverletzungen. Die Polizei konnte den Angreifer noch am Tatort festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ ein Haftrichter des Amtsgerichts Konstanz am Freitag gegen ihn einen Haftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs haben Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell