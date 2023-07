Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Einschleusung von neun Personen auf dem Boden eines Fahrzeuges aufgedeckt

Bild-Infos

Download

Frankfurt (Oder) (ots)

Dienstagmorgen deckte eine gemeinsame Streife des polnischen Grenzschutzes und der Bundespolizei die Einschleusung von neun Personen auf der Bundesautobahn 12 auf. Der mutmaßliche Schleuser konnte unter Einsatz eines Polizeihubschraubers vorläufig festgenommen werden. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 4:30 Uhr beabsichtigten Einsatzkräfte der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle ein aus Polen kommendes Fahrzeug an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) - Mitte zu kontrollieren. Als das Fahrzeug kurz darauf zum Stehen kam, flüchtete der Fahrer aus dem Auto zu Fuß.

Im Auto entdeckten die Beamtinnen und Beamten acht Männer aus Somalia, Äthiopien, dem Jemen und Sudan sowie eine Frau aus Eritrea im Alter zwischen 17 und 36 Jahren. Alle Personen lagen im hinteren Teil des Fahrzeugs, wo die Rücksitzbänke ausgebaut waren. Sie verfügten über keine erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland. Aufgrund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit dem Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der mutmaßliche Schleuser durch Einsatzkräfte gestellt werden. Der 46-Jährige befand sich in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe des Kontrollortes. Er wies sich mit einem gültigen polnischen Aufenthaltstitel aus. Außerdem fanden die Einsatzkräfte einen totalgefälschten Führerschein bei ihm.

Die Bundespolizei nahm die mutmaßlich geschleusten Personen in Gewahrsam und leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie Äußerung von Schutzersuchen leiteten die Einsatzkräfte die Frau und vier Männer an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter. Vier alleinreisende Minderjährige übergaben sie in die Obhut des örtlichen Jugendamtes.

Gegen den 46-jährigen ukrainischen Fahrer ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat Untersuchungshaft für den Mann beantragt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell