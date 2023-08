Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - Hilden - 2308030

Mettmann (ots)

Am Mittwochvormittag, 09. August 2023, zeigte sich einer 27-jährigen Hildenerin in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hilden ein Exhibitionist in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 09:30 Uhr betrat eine 27-Jährige mit einem Kleinkind auf dem Arm ein Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Dürerweg in Hilden. Im Obergeschoss des mehrstöckigen Hauses angekommen, bemerkte sie einen Mann, welcher ihr im Treppenhaus gefolgt war und sich ihr plötzlich in schamverletzender Weise zeigte.

Als die 27-Jährige aufschrie, floh der Exhibitionist in unbekannte Richtung. Die Frau alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25-30 Jahre alt - circa 170-175 cm groß - braunes lockiges Haar - bekleidet mit einem Jogginganzug

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell