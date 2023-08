Polizei Mettmann

POL-ME: 69-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2308029

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 9. August 2023, kollidierten in Monheim am Rhein zwei parallel zueinander fahrende Radfahrer und stürzten anschließend zu Boden. Ein 69-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 18 Uhr befuhr eine Gruppe Radfahrer einen Radweg entlang des Rheinufers in Richtung des Parkplatzes "Kielsgraben". Als ein 69-Jähriger parallel zu einem 81-Jährigen fuhr, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß in dessen Folge beide Radfahrer zu Boden stürzten.

Der 81-Jährige erlitt durch den Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen, während der 69-Jährige so schwer verletzt wurde, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

