POL-PDMY: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Cochem (ots)

Ermittlungen der Polizei Cochem führten im Zuge einer Fahndung am 11.08.2023 zur Sicherstellung eines Damenfahrrades an der Kreisstraße 22 oberhalb von Nehren. Obwohl die Fahndung nicht im Zusammenhang mit dem Rad stand, ergaben sich Hinweise, dass das Fahrrad entwendet wurde - vermutlich in der Nacht vom 10. auf den 11. August. Als Tatort kommen am ehesten Cochem oder eine Nachbargemeinde in Betracht. Einen Tatverdächtigen konnten die Beamten ebenso ausfindig machen. Das Damenrad ist silbern, Marke Hercules. Auffällig sind eine selbst angebrachte Leuchte nach vor und ein schwarzer Einkaufskorb auf dem Gepäckträger. Die Polizei fragt daher: Wem gehört das Fahrrad oder wer kann sonst Hinweise in diesem Zusammenhang geben. Polizei Cochem: 02671-9840 oder picochem@polizei.rlp.de

