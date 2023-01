Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - 2 Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Am Donnerstag wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h konnten in der Postgrabenstraße in Bellheim 23 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der "Spitzenreiter" wurde mit einer Geschwindigkeit von 49 km/h gemessen. Bei einer weiteren Lasermessung in der Hauptstraße in Weingarten kam es zu keinerlei Geschwindigkeitsverstößen. Dennoch mussten drei Autofahrer mit dem Handy am Ohr oder fehlendem Sicherheitsgurt verwarnt werden.

