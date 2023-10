Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Opel beschädigt und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?

Vermutlich der Lenker eines bislang unbekannten hellen Fahrzeugs, beschädigte am Samstag beim Ausparken einen Opel Corsa in Künzelsau. Der Opel stand in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.32 auf einem Parkplatz bei den Wertwiesen und wurde hinten rechts beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Neuenstein: EC-Karten aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Durch Unbekannte wurde am Samstag in Neuenstein ein Opel Zafira gewaltsam geöffnet und aus der Mittelkonsole zwei EC-Karten entwendet. Der Pkw stand in der Zeit zwischen 21.16 Uhr und 22.08 Uhr geparkt in der Eichhofer Straße. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen zu wenden.

Künzelsau: Frontscheibe an Daimler-Benz zerkratzt

Die Polizei in Künzelsau sucht Zeugen, nachdem am Freitag in Künzelsau die Frontscheibe eines Pkws zerkratzt wurde. Der Daimler-Benz stand geparkt an einer Ladesäule in der Max-Ernst-Straße und wurde im Zeitraum von 16.30 Uhr und 18 Uhr durch Unbekannte beschädigt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen

