POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagmorgen in Walldürn und flüchtete anschließend. Ein 45-Jähriger hatte seinen Skoda gegen 7 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße abgestellt. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden am Kotflügel fest. Am Skoda konnten blaue Lackantragungen gesichert werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Walldürn: Einbruch bei Schrott- und Metallhandel

Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte unberechtigt auf das Gelände eines Schrott- und Metallhandels in Walldürn. Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr, begaben sich die Täter über einen Waldweg von der Panzerstraße herkommend mit einem Kraftfahrzeug zum Waldgebiet hinter der Firma in der Straße "Im Barnholz". Anschließend wurde der Maschendrahtzaun gewaltsam geöffnet und das Grundstück betreten. Hier entwendeten die Unbekannten circa 1,5 Tonnen Alufelgen aus einem Container. Außerdem stahlen sie Messing- und Kupferteile mit einem geschätzten Gesamtgewicht von circa 300 Kilogramm. Der Wert des Diebesguts wir auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der entwendeten Gegenstände machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

