Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.11.2023

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Leingarten: Fußgänger schwer verletzt

Am Mittwoch, gegen 06.12 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Pkw-Lenker die Bundesstraße 293 von Schwaigern in Richtung Heilbronn. Vor der Ampelanlage und Abfahrt zum Industriegebiet Leingarten erfasste der Pkw einen 29-jährigen slowenischen Fußgänger der an der Örtlichkeit die Fahrbahn überquerte. Um einen drohenden Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu verhindern, lenkte der Fahrer sofort nach rechts ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Fahrer wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

