Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Am gestrigen Abend (20.10.2023) kam es am Bahnhof Bad Cannstatt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen

Bad Cannstatt (ots)

Bad Cannstatt: Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 20:00 Uhr am Treppenausgang in Richtung Bad Cannstatt. Hier soll ein stark alkoholisierter 40-Jähriger auf einen 51-jährigen Mann zugekommen sein und diesen zunächst mit erhobenen Fäusten bedroht und anschließend mit der Faust geschlagen haben. Weil der 51-Jährige durch den Schlag offenbar das Gleichgewicht verlor, versuchte er sich an dem 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen festzuhalten. Beide stürzten dadurch wohl in einen nahliegenden Bauzaun und durchbrachen ihn. Ein ebenfalls alkoholisierter 52-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der diesen Vorfall beobachtet hatte, soll versucht haben den Streit durch die Benutzung eines Tierabwehrsprays zu schlichten. Alarmierte Kräfte der Bundes- und Landespolizei konnten alle Beteiligten am Bahnhof feststellen. Durch den Sturz in den Bauzaun zog sich der 51-Jährige Verletzungen an seinem Bein zu, sodass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Durch die Abgabe des Reizstoffes aus dem Tierabwehrspray wurde laut aktuellen Erkenntnissen niemand verletzt. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

