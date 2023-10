Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahnhof Waiblingen geräumt und abgesperrt, Zeugen gesucht

Waiblingen (ots)

Aufgrund eines Hinweises auf eine mögliche Gefährdungslage wurde der Bahnhof Waiblingen am 19.10.2023 geräumt und für Reisende gesperrt. Waiblingen: Ersten Erkenntnissen zufolge erhielt die Bundespolizei Stuttgart gegen 17:30 Uhr über die Notrufsäule am Bahnhof Waiblingen einen Hinweis über eine mögliche Gefahrenlage. Daraufhin sperrten Kräfte der Bundespolizei in Zusammenarbeit mit mehreren Streifen der Landespolizei am heutigen Donnerstagabend gegen 18:00Uhr den BahnhofWaiblingenab, nachdem dieser vollständig geräumt worden war. Auch der Zugverkehr wurde in dieser Zeit eingestellt. Die Kräfte der Bundespolizei suchten den Bahnhof unter Einsatz von Spezialkräften ab und konnten wenig später Entwarnung geben. Gegen 19:00 Uhr wurde alle Gleise wiederfreigegebenund alle Reisenden durften den Bahnhofwiederbetreten. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, insbesondere zu einer Person, welche die Notrufsäule benutzte, werden gebeten, diese an die Bundespolizei Stuttgart unter 0711/ 87035 0 weiterzugeben.

